الإقبال الكثيف.. عنوان الحفلات الفنية اليومية في مهرجان "خزامى الجوف"

توافدت أعداد كبيرة من خارج منطقة الجوف وداخلها، يوم أمس؛ لمشاهدة ختام فعاليات مهرجان أرض الخزامى الذي تنظمه وزارة الثقافة في بحيرة دومة الجندل.
وشهد المهرجان ازدحامًا في مسرح الخزامى لمتابعة الحفلات الفنية التي يستضيفها المهرجان كل يوم.
وامتدت حالة التواجد الكثيف إلى ممرات أرض الخزامى وأجنحته المتنوعة، والكافيهات والمطاعم، حيث تشهد المنطقة هذه الأيام أجواء معتدلة، مما زاد من معدل الإقبال على الفعاليات.
ورصدت "سبق" صورًا متنوعة لعدد من جوانب المهرجان، حيث كان الإقبال فوق المتوقع لاسيما من قبل العنصر النسائي؛ لمشاهدة حفل الفنانة خديجة معاذ قبل يوم من اختتام المهرجان.
ويُختتم اليوم مخرجان الخزامى بحفل الفنان عبادي الجوهر الذي يُتوقع أن يشهد إقبالًا كبيرًا في مدرجات المسرح اليوم الجمعة.