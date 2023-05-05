الإقبال الكثيف.. عنوان الحفلات الفنية اليومية في مهرجان "خزامى الجوف"

ورصدت "سبق" صورًا متنوعة لعدد من جوانب المهرجان، حيث كان الإقبال فوق المتوقع لاسيما من قبل العنصر النسائي؛ لمشاهدة حفل الفنانة خديجة معاذ قبل يوم من اختتام المهرجان.