"العمري" لـ"سبق": مجموعة سليمان الحبيب الطبية من أكبر الداعمين للتوطين

أكد الدكتور عوض العمري الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية، بمجموعة سليمان الحبيب الطبية أن المجموعة من أكبر الداعمين للتوطين حيث توفر فرص التوظيف بمستشفياتها بعد فترة التدريب لافتًا إلى أن أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية أخذت على عاتقها تدريب آلاف الممارسين الصحيين.
جاء ذلك في تصريح لـ"سبق"، على هامش حفل تخريج دارسي برامج الزمالة والدبلومات الطبية بأكاديمية الدكتور سليمان الحبيب أمس.
وأضاف: نبعث برسائل تهنئة للخريجين ونقول لهم ألف مبروك عملتم واجتهدتم ونلتم كما نبارك لهم أيضًا التحاقهم بمجموعة سليمان الحبيب الطبية كموظفين الآن وليسوا كمتدربين.
وأردف العمري: المجموعة لديها نبراس واضح وهو تدريب وتأهيل وتوطين الوظائف الصحية في وطننا الغالي.
وأشار في هذا الصدد إلى أن أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية أخذت على عاتقها تدريب آلاف الممارسين الصحيين السعوديين والآن لدينا في هذا أكثر من 330 خريجًا وخريجة وليس تدريبًا فقط وإنما تدريب منتهي بالتوظيف.
واختتم: "القادم بإذن الله أجمل في ظل قيادتنا ودولتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله".
ونيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، رعى وزير الصحة، المهندس فهد الجلاجل، مساء أمس حفل تخريج دارسي برامج الزمالة والدبلومات الطبية بأكاديمية الدكتور سليمان الحبيب، وكذلك تكريم الفائزين بجوائز البحث العلمي، التي بلغت مليونًا وخمسمائة ألف ريال، وذلك بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، وعددٍ من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين بفندق فورسيزونز الرياض في برج المملكة.