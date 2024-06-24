"التجارة" تٌشهر بـ "عبدالإله علي عبدالله الجبعان" و"فريد محمد قرمو" لارتكابهما جريمة التستر في المقاولات

وصدرت ضد المدانين عقوبات بغرامات مالية ،وشطب السجل التجاري للنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط، إضافة إلى منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل والتشهير بالمخالفين.