الشرقية.. 1170 جولة رقابية ترصد 507 مخالفات في الأسبوع الأول من رمضان

وأسفرت الجوالات التي ركزت على المنشآت التي يكثر مرتادوها في شهر رمضان المبارك، كالبقالات والملاحم ومراكز التسويق الكبيرة والمطاعم ومحال بيع الأكلات الرمضانية، عن رصد 507 مخالفات، فيما رفعت فرق النظافة أكثر من (30669) طناً من النفايات المنزلية خلال الفترة الزمنية ذاتها.