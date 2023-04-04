محليات

الشرقية.. 1170 جولة رقابية ترصد 507 مخالفات في الأسبوع الأول من رمضان

نفّذتها الأمانة على مراكز التسويق الكبيرة والمطاعم ومحال بيع الأكلات الرمضانية
الشرقية.. 1170 جولة رقابية ترصد 507 مخالفات في الأسبوع الأول من رمضان
واس
واس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، 1170 جولة ميدانية في مختلف المدن والمحافظات المنطقة الشرقية؛ بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة.

وأسفرت الجوالات التي ركزت على المنشآت التي يكثر مرتادوها في شهر رمضان المبارك، كالبقالات والملاحم ومراكز التسويق الكبيرة والمطاعم ومحال بيع الأكلات الرمضانية، عن رصد 507 مخالفات، فيما رفعت فرق النظافة أكثر من (30669) طناً من النفايات المنزلية خلال الفترة الزمنية ذاتها.

وخصصت الأمانة عدداً من المراقبين للتشديد على الالتزام بالاشتراطات حفاظاً على سلامة المستهلكين، داعيةً عموم المواطنين والمقيمين، إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات الموحد ٩٤٠.

أمانة المنطقة الشرقية
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جولة ميدانية

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