من الطوافة إلى الذكاء الاصطناعي.."92 عاماً من خدمات الحج والعمرة الفائقة"

وتفصيليًا، تطورت منظومة الحج والعمرة خلال الأعوام القليلة الماضية تطورات عدة وهامة، نظرًا لما يُمثله قطاع الحج والعمرة من أولوية قصوى لدى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله-، ضمن إطار رؤية المملكة 2030، مما ساعد في إطلاق العديد من المبادرات لتنظيم القطاع والارتقاء بجودة الخدمات فيه، كان آخرها إتاحة التأشيرات الإلكترونية للحجاج والمعتمرين من جميع الدول، وتمديد فترة موسم العمرة، وإطلاق مشروع حافلات مكة وتطوير المواقع التاريخية الإسلامية، تسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة عبر عدد من التأشيرات، مثل: التأشيرة السياحية عند القدوم إلى منافذ المملكة، والتأشيرة السياحية الإلكترونية، وتأشيرات الزيارة، وغيرها من الأنواع.