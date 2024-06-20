وكالة المسجد النبوي تكثّف التوعية الميدانية لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن بعد مناسك الحج

وأكد الدكتور محمد الخضيري وكيل رئيس الشؤون الدينية للمسجد النبوي، أن وكالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي حرصت من خلال خطتها المعدّة للموسم الثاني على تهيئة المسجد النبوي بالخِدمات الدينية، وتذليل كل ما من شأنه تيسير أداء عباداتهم، في بيئة إيمانية خاشعة تحفّها السكينة والأمان، وتعميق أثر وفضيلة يوم الجمعة، بمجموعة من البرامج الرقمية والمبادرات النوعية؛ ليؤدي الحاج الصلوات بالمسجد النبوي في ظل إثراء إيماني وعلمي ومعرفي وتوعوي وتوجيهي بمنهج وسطي معتدل.