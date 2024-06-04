تعزز نمو القطاع.. "بدر بن عبدالله" يُثمّن اعتماد تنظيمات الهيئات الثقافية

وأُضيفت في التنظيمات عدة ممكنات جوهرية لإثراء القطاع، وبما يُمكّن الهيئات من تحقيق أهدافها، ومنها تقديم المِنح والحوافز لدعم الممارسين في القطاعات الثقافية، والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المعنيّة محلياً ودولياً في كل ما يتصل بالقطاعات الثقافية، ووضع خطط للمحافظة على الأصول الثقافية للقطاعات الثقافية، وتفعيلها وإدارتها وصيانتها، وغيرها من الممكنات النظامية.