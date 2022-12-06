53 مبادرة لـ"صحة الطائف" بمشاركة 450 متطوعًا في اليوم العالمي

شارك 450 متطوعًا ومتطوعة غالبيتهم من المرافق الصحية، في 53 مبادرة تطوعية تقوم عليها الشؤون الصحية بالطائف، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع؛ فيما جهّزت إدارة التطوع معرضًا توعويًّا في أحد المجمعات التجارية برعاية مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني.
بدوره أشار مدير إدارة التطوع بـ"صحة الطائف" الدكتور عبدالرحيم بن أحمد المالكي، إلى أن المعرض يهدف إلى التعريف بالتطوع وأهميته باعتباره من أهم الجوانب الإنسانية؛ لافتًا إلى أن المعرض يحتوي على شاشات وبرشورات، تُسلط الضوء على برامج التطوع المختلفة، كما سيتم من خلال المعرض تقديم الهدايا للمتسوقين.
وأكد "المالكي" أن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع يساعد على تحفيز العمل الخيري بأنواعه في المجال الصحي أو المشاركة التطوعية التي تساهم في مواجهة التحديات الصحية، وتنظيم وتشجيع العطاء الخيري في المجال الصحي، وتطوير منظومة التطوع الصحي للممارسين الصحيين، وبناء قدرات الكيانات الصحية الأهلية، وغير الربحية، وتشجيع التوسع فيها، وتعزيز المبادرات المجتمعية للأفراد في المجال الصحي.
تجدر الإشارة إلى أن المبادرات ستقدم العديد من الخدمات العلاجية والتوعوية والوقائية بهدف خدمة المستفيدين.