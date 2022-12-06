53 مبادرة لـ"صحة الطائف" بمشاركة 450 متطوعًا في اليوم العالمي

وأكد "المالكي" أن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع يساعد على تحفيز العمل الخيري بأنواعه في المجال الصحي أو المشاركة التطوعية التي تساهم في مواجهة التحديات الصحية، وتنظيم وتشجيع العطاء الخيري في المجال الصحي، وتطوير منظومة التطوع الصحي للممارسين الصحيين، وبناء قدرات الكيانات الصحية الأهلية، وغير الربحية، وتشجيع التوسع فيها، وتعزيز المبادرات المجتمعية للأفراد في المجال الصحي.