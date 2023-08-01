ستة فنون متنوعة تقدمها فِرق أدائية سعودية في مهرجان جرش بالأردن

وجسَّدت مشاركة الفِرق الفنون الأدائية وتنوُّع وثراء فنون السعودية؛ إذ قدَّمت من منطقة تبوك فن الدحة، والفن الأدائي غير الإيقاعي، الذي كان يمارَس قديمًا لإخافة الأعداء من خلال إصدار صوت الهدير المشابه لأصوات الإبل، واليوم أصبح هذا الفن للمسامرة في المساء ومناسبات الأفراح. كما قدَّمت فن الرفيحي المنتشر شمالي السعودية، وفن الخطوة القادم من مناطق جنوب السعودية، ويتسم بأداء حركي، يميزه عن بقية الفنون.