"الشمري" لـ"سبق": 6 أسباب تجعل التنويع في مصادر الدخل مهمًّا للاقتصاد السعودي

أوضح السفير الفخري للصناعة السعودية المهندس جاسم الشمري، أن تنويع مصادر الدخل له فوائده العديدة؛ أبرزها تقليل التبعية على النفط، والحد من تأثير التقلبات في أسعار النفط على الاقتصاد.
وتفصيلًا، قال "الشمري" لـ"سبق" إن تنويع مصادر الدخل غير النفطي في الاقتصاد السعودي يعزز استقلالية الاقتصاد وتنميته المستدامة، ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وأضاف أن ذلك يعزز المرونة الاقتصادية؛ فعندما يكون هناك تنويع في مصادر الدخل؛ يصبح الاقتصاد أكثر مرونة ومقاومة للصدمات الاقتصادية؛ فإذا تأثرت إحدى القطاعات بصعوبات مؤقتة، يمكن للقطاعات الأخرى تعويض ذلك والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وتابع: إن فوائد تنويع مصادر الدخل، يوفر فرص عمل جديدة، في قطاعات مختلفة مثل السياحة والترفيه والتصنيع والتكنولوجيا؛ وهذا يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وبيّن الشمري أن تنويع مصادر الدخل يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاقتصاد؛ ويعني ذلك أن الاقتصاد يعتمد على مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات؛ مما يقلل من تركيز الاقتصاد في قطاع واحد ويعزز الاستدامة الاقتصادية.
وأضاف "الشمري" أن تنويع مصادر الدخل يشجع على تطوير الابتكار واستخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات، وهذا يعزز التطور الاقتصادي ويساهم في تحسين الإنتاجية والجودة وتحسين التنافسية الاقتصادية.
وأبان أن الفوائد الأخرى تشمل تعزيز الاستدامة البيئية، ويشجع على تطوير القطاعات البيئية المستدامة والمبتكرة؛ مما يعزز الاستدامة البيئية ويحمي الموارد الطبيعية.