"الشمري" لـ"سبق": 6 أسباب تجعل التنويع في مصادر الدخل مهمًّا للاقتصاد السعودي

وأضاف أن ذلك يعزز المرونة الاقتصادية؛ فعندما يكون هناك تنويع في مصادر الدخل؛ يصبح الاقتصاد أكثر مرونة ومقاومة للصدمات الاقتصادية؛ فإذا تأثرت إحدى القطاعات بصعوبات مؤقتة، يمكن للقطاعات الأخرى تعويض ذلك والحفاظ على استقرار الاقتصاد.