السحب تزيّن سماء عسير وتُبرز سحر الشتاء في المرتفعات

وشهدت مدن أبها، رجال ألمع، تنومة، والنماص مشاهد خلابة، حيث غطّت السحب المنخفضة الجبال والأودية، كاشفة عن ثراء بيئي يمتد من السلاسل الجبلية الشاهقة، مرورًا بالأودية الخضراء، وصولًا إلى الغابات الكثيفة والسهول الفسيحة.