تلال العقارية ومجموعة التميمي و"البلاد المالية" يوقّعون مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري بقيمة 1.2 مليار ريال

تمتد المرحلة الأولى من مشروع "قلب الخبر" على مساحة تقارب 100 ألف متر مربع، ضمن مخطط متكامل للمشروع المكوَّن من ثلاث مراحل، تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 268 ألف متر مربع، في أحد أكثر أحياء مدينة الخبر استراتيجيةً. وتمثّل هذه المرحلة خطوة عملية رئيسية في تنفيذ مشروع يهدف إلى تقديم أسلوب حياة متكامل يجمع بين السكن والعمل والترفيه في بيئة حضرية عصرية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويجسّد مفهوم جودة الحياة على أرض الواقع.