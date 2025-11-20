تلال العقارية ومجموعة التميمي و"البلاد المالية" يوقّعون مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري بقيمة 1.2 مليار ريال

أعلنت شركتا تلال العقارية ومجموعة التميمي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة البلاد المالية لتأسيس صندوق استثماري بقيمة 1.2 مليار ريال سعودي، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها النوعي "قلب الخبر"، أحد أضخم المشاريع العقارية متعددة الاستخدامات في المنطقة الشرقية. وتمثل هذه الاتفاقية انطلاقة أول صندوق استثماري للبلاد المالية في المنطقة الشرقية، بما يعكس الثقة المتزايدة في السوق العقاري السعودي وجاذبية المشاريع التطويرية الكبرى في المنطقة.
تمتد المرحلة الأولى من مشروع "قلب الخبر" على مساحة تقارب 100 ألف متر مربع، ضمن مخطط متكامل للمشروع المكوَّن من ثلاث مراحل، تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 268 ألف متر مربع، في أحد أكثر أحياء مدينة الخبر استراتيجيةً. وتمثّل هذه المرحلة خطوة عملية رئيسية في تنفيذ مشروع يهدف إلى تقديم أسلوب حياة متكامل يجمع بين السكن والعمل والترفيه في بيئة حضرية عصرية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويجسّد مفهوم جودة الحياة على أرض الواقع.
وصرح السيد عبدالرحمن البسام الرئيس التنفيذي لشركة تلال العقارية:
"يجسد مشروع "قلب الخبر" مفهوم التطوير المتعدد الاستخدامات من خلال المزج بين التصميم العصري وعناصر الاستدامة، مع التركيز على سهولة الحركة والتنقل سيراً على الأقدام بنسبة تصل إلى 89 في المئة، بما يوفر بيئة عمرانية مرنة وصحية تشجع على التواصل المجتمعي وتقدم تجربة معيشية فريدة في قلب مدينة الخبر. "
وأضاف السيد محمد العلوي رئيس الاستثمارات العقارية للبلاد المالية:
"يمثل هذا المشروع أحد المشاريع الأيقونية في محفظة البلاد المالية لتطوير مجتمعات حضرية مبتكرة، كما ينسجم مع توجه البلاد المالية للاستثمار في مشاريع نوعية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة، على أن تكون المنطقة الشرقية نقطة الانطلاق لهذا التوجه نحو مدن رئيسية أخرى في المملكة، بما يسهم في دعم أهداف التنمية العمرانية وتعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري. "
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع فندق تحت علامة 25hours الفندقية، إضافةً إلى مركز أعمال يحتضن العديد من مساحات العمل المشتركة، ومن ضمنها علامة _Working From العالمية، التي ستوفر بيئة عمل حديثة تنسجم مع أسلوب حياة نابض بالحيوية.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل المرحلة الأولى مرافق رياضية، ومراكز ترفيهية، ووحدات وشقق فندقية، ومعارض تجارية إضافة إلى صالات سينما بمعايير عالمية ضمن مشروع تطويري شامل. ويتضمن المخطط العام للمشروع في مراحله الثانية والثالثة تطوير مشروع سكني وأبراج مكتبية ومراكز أعمال، تعزز مكانة "قلب الخبر" كوجهة حضرية متكاملة.