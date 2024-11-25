توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة على العديد من مناطق المملكة غدًا الثلاثاء

تشير التوقعات إلى أن العديد من مناطق المملكة ستبقى يوم غد الثلاثاء تحت تأثير تقلبات جوية تترافق بزخات من الأمطار بغزارة مُتفاوتة.
وبحسب موقع "طقس العرب"، فمن المتوقع أن يتجدد نشاط السُحب الركامية على أجزاء متفرقة من شمال منطقة الرياض، وصولاً حتى القيصومة وحفر الباطن.
وقال الموقع: يُتوقع أن تشهد هذه المناطق هطول زخاتٍ من الأمطار بغزارة مُتفاوتة، قد تشمل العاصمة الرياض على فترات.
وأضاف: يُتوقع في ذات الوقت أن تظهر كميات أخرى من السُحب الركامية على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة، تشمل أجزاء من عسير والباحة وامتداداً حتى الطائف ومكة المكرمة، بما فيها بعض الأجزاء الساحلية منها، تعمل على هطول زخات من الأمطار بغزارة متفاوتة، تترافق بحدوث البرق والرعد ونشاط للرياح السطحية.
ولفت "طقس العرب" إلى تزايد تأثر القطاع الشمالي من المملكة بالمرتفع الجوي السيبيري، حيث يُتوقع أن يسود المنطقة طقس شديد البرودة ليل الثلاثاء وفجر وصباح يوم الخميس، مع درجات حرارة صغرى تكون حول الصفر المئوي أو أعلى بقليل في طريف والقريات، بينما تكون حول 5 درجات مئوية في الجوف والحدود الشمالية وتبوك، بينما ترتفع لـ 7 درجات مئوية في حائل و 14 في القصيم، بينما تكون 15 درجة مئوية في الرياض فجر يوم الأربعاء.