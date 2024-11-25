توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة على العديد من مناطق المملكة غدًا الثلاثاء

ولفت "طقس العرب" إلى تزايد تأثر القطاع الشمالي من المملكة بالمرتفع الجوي السيبيري، حيث يُتوقع أن يسود المنطقة طقس شديد البرودة ليل الثلاثاء وفجر وصباح يوم الخميس، مع درجات حرارة صغرى تكون حول الصفر المئوي أو أعلى بقليل في طريف والقريات، بينما تكون حول 5 درجات مئوية في الجوف والحدود الشمالية وتبوك، بينما ترتفع لـ 7 درجات مئوية في حائل و 14 في القصيم، بينما تكون 15 درجة مئوية في الرياض فجر يوم الأربعاء.