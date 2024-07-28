طقس بداية الأسبوع.. "الأرصاد": رياحٌ نشطة مُثيرة للأتربة على هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وبسرعة 20-40 كم/ساعة؛ تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعديّة الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.