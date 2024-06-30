اتفاقية تعاون بين "بر جدة" ومجمع مركز التخصصات الطبي لتقديم الخدمات الطبية لمرضى الكلى المسجلين بالجمعية

وقّعت جمعية البر بجدة اتفاقية تعاون مع مجمع مركز التخصصات الطبي يقوم بموجبها المجمع بتقديم الخدمات الطبية المتاحة لديه لمرضى الغسيل الكلوي المسجلين بمراكز الغسيل الكلوي التابعة للجمعية مجاناً، والتي تشمل: خدمة الاستشارات الطبية بعيادة أمراض الروماتيزم، وخدمات العلاج الطبيعي، والطب الرياضي، والتغذية العلاجية، والحجامة.
وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي والمدير التنفيذي للمجمع الدكتور ضياء تاج الدين حسين.
وجاء توقيع الاتفاقية انطلاقاً من رغبة الطرفين في تطوير سبل التعاون بينهما لدعم وتمكين العمل الخيري واستدامته، ومساندة المستفيدين من خدمات الجمعية من مرضى الفشل الكلوي من خلال الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المجمع.
تجسد هذه الاتفاقية حرص الطرفين على توظيف إمكانياتهما بما يخدم المجتمع ضمن منظومة من العمل المشترك الذي يعزز الصحة العامة ويساهم في تحقيق جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محيي الدين حكمي:
"سعدنا اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية مع مجمع مركز التخصصات الطبي التي تأتي امتداداً لسلسلة الاتفاقيات التي وقعتها الجمعية مع مختلف القطاعات إيماناً منها بأهمية العمل التكاملي الذي يحقق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع، بما يجسد حرصنا على مد جسور التعاون بيننا لدعم وتمكين واستدامة العمل الخيري وتيسير أداء الأعمال فيه، وتعزيز ازدهار هذا القطاع وإثراء تجاربه وتحفيزها، وتعظيم القيمة المضافة له، في ظل حرص الجمعية على الاضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية، ودعم المسار التنموي الاجتماعي والاقتصادي بما يتماشى مع رؤية الجمعية وأهدافها المسترشدة برؤية المملكة التنموية 2030.
وأثنى الحكمي على نشاطات المجمع وجهوده الرائدة في دعم العمل الاجتماعي والاضطلاع بمسؤولياته نحو الفئات المجتمعية المحتاجة بما يجسد صورة من صور التكافل والتراحم الاجتماعي الذي يعتبر قيمة أخلاقية كبيرة في مجتمعنا المسلم.
من جانبه قال المدير التنفيذي لمجمع مركز التخصصات الطبي الدكتور ضياء تاج الدين حسين: إن هذه الاتفاقية تجسد حرصنا وجمعية البر بجدة على تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال القيام بأدوارنا في خدمة المجتمع وتعزيز الصحة العامة فيه عبر المشاركة والتعاون على تقديم أفضل الخدمات التي تترك أثرها الإيجابي المستدام، بما يتواكب مع مستهدفات الرؤية التنموية 2030، كما يجسد توقيع هذه الاتفاقية حرصنا على دعم منظمات القطاع غير الربحي التي تشكل محوراً هاماً من محاور المسيرة التنموية في بلادنا، في ظل ما تقدمه من خدمات مجتمعية تساهم في دفع عجلة التنمية ومساندة الفئات المحتاجة وتلبية متطلباتها وتحسين أنماطها المعيشية.
يُذكر أن جمعية البر بجدة تقدم عدداً من البرامج والأنشطة الداعمة لنشاطاتها المجتمعية التي تخدم الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي، وتحرص الجمعية وفق رؤيتها على تحقيق الريادة في صناعة الأثر الاجتماعي المستدام من خلال حزمة من الأهداف المحورية التي تشمل تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة للمرضى والأسر والأيتام"."