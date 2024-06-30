اتفاقية تعاون بين "بر جدة" ومجمع مركز التخصصات الطبي لتقديم الخدمات الطبية لمرضى الكلى المسجلين بالجمعية

من جانبه قال المدير التنفيذي لمجمع مركز التخصصات الطبي الدكتور ضياء تاج الدين حسين: إن هذه الاتفاقية تجسد حرصنا وجمعية البر بجدة على تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال القيام بأدوارنا في خدمة المجتمع وتعزيز الصحة العامة فيه عبر المشاركة والتعاون على تقديم أفضل الخدمات التي تترك أثرها الإيجابي المستدام، بما يتواكب مع مستهدفات الرؤية التنموية 2030، كما يجسد توقيع هذه الاتفاقية حرصنا على دعم منظمات القطاع غير الربحي التي تشكل محوراً هاماً من محاور المسيرة التنموية في بلادنا، في ظل ما تقدمه من خدمات مجتمعية تساهم في دفع عجلة التنمية ومساندة الفئات المحتاجة وتلبية متطلباتها وتحسين أنماطها المعيشية.