"المدرّع": التاريخ السعودي سُرق واستخدم لمآرب أخرى وبعض مؤرخينا "شعبويون"

وتابع أنه في العصر الحديث كان مؤرخو كل بلد يطرحون التاريخ الإسلامي والعربي للعامة، وظل هذا الأمر حتى منتصف التسعينات، وبدأ هناك طرح جديد، فهناك من أخذوا هذه المنصة وسيطروا عليها، وطرحوا التاريخ من زاويتهم، مشيراً بأنه كان هناك خطة لإزاحة كتب كبار المؤخرين الذين تخصصوا في التاريخ الإسلامي.