وزير الداخلية يُكرم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، قد زار، اليوم الخميس، معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، وقال عبر حسابه في منصة "X": "زرت اليوم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، والذي ينظّمه نادي الصقور السعودي. المعرض يبرز نهج هذا الكيان الوطني المتخصص بتوجيهات سمو سيدي ولي العهد المشرف العام على النادي؛ لنحافظ على موروثنا والارتقاء به عالميًّا".