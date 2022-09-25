9 ملايين ريال لـ 15 مزارعاً.. صرف مستحقات الدفعة 15 لمزارعي القمح المحلي

وقالت المؤسسة، اليوم، إنها تأمل من المزارعين سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصّصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.