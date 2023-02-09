"ليب23".. إطلاق محطة فضاء جديدة تكلف مليارات الدولارات وتحتاج لبنية تحتية ضخمة

بدورها قدمت المهندسة فنام باجلي من مؤسسة Non Fiction في جلسة منفصلة، عرضاً لعدد من المنتجات التقنية التي اعتمدت على دمج كثير من مسارات المعرفة في عدد من المجالات، وذلك ضمن حلول التأثير الإيجابي التي تم اعتمادها لتلبية متطلبات التنمية المستدامة والتخطيط الفعال لتوفير الحياة الصحية سواء في الأرض أو الفضاء، مستعرضةً جهاز "هيدفون" ينتمي لتكنولوجيا المستقبل، ويتلاءم مع طبيعة الجسم البشري ويناسب 90% من الآذان ويُمكِن من الترجمة لإحدى عشرة لغة، إضافة لجهاز لمعالجة الأرق وصعوبة النوم يعمل على تحفيز جزء من الدماغ ويخبره كيف ينام لنحو 8 ساعات براحة تامة، علاوةً على حبوب دوائية الواحدة منها بحجم 12 ملم تحتوي على كاميرا تمكن الأطباء من متابعة حالة المرضى والتشخيص في أي مكان في العالم، فضلاً عن جهاز يساعد في حالات الحرائق ويتيح الرؤية عبر السنة اللهب والدخان، ويُمكن من رؤية المصابين وسرعة إنقاذهم، إلى جانب ابتكار مطبخ تقني وجهاز طهي يعمل بالليزر قادر على صنع الغذاء وإعادة التدوير للمساعدة على العيش في الفضاء لأطول وقت ممكن خاصة في كوكبي القمر والمريخ .