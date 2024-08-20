السعودية للشحن تطلق حملة 'واصلين الصين في 24 لتعزيز الصادرات وتمكين المنتجات السعودية في الأسواق الصينية

أطلقت السعودية للشحن مؤخراً حملتها الترويجية بعنوان "واصلين الصين في 24"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على عمليات الشحن المقدمة إلى عدة محطات في الصين. تأتي هذه الحملة في إطار جهود الشركة لتمكين الصادرات السعودية من مختلف المنتجات وشحنها إلى الأسواق الصينية خلال 24 ساعة، مما يعزز من حضور المنتجات السعودية في السوق الصيني ويتيح لها فرصاً واسعة للتواجد والنمو.
تنطلق الحملة في ضوء رؤية المملكة 2030، التي تركز على تنمية الصادرات السعودية وتنويع مصادر الدخل غير النفطي. وقد أظهرت السعودية للشحن التزامها بتقديم خدمات لوجستية متقدمة تسهم في زيادة الصادرات وتوسيع نطاق تواجدها في الأسواق العالمية
وتهدف حملة "واصلـيـن الصـيـن في 24 " إلى زيادة القدرة الاستيعابية الحالية للشحن، والترويج للمنتجات السعودية المصدرة إلى الصين، وتسليط الضوء على أهمية التبادل الثقافي وتكامل نمط الحياة كما تعزز الحملة تطلعات برنامج "صنع في السعودية" التابع لهيئة الصادرات، الذي يهدف إلى رفع جودة المنتجات السعودية والترويج لها عالميا
وقال نائب الرئيس للشؤون التجارية في السعودية للشحن مروان نيازي نسعى من خلال هذه الحملة الى تعزيز قدراتنا في مجال الشحن وتوسيع نطاق صادراتنا إلى الأسواق الصينية عبر تحسين عمليات التصدير وتوفير خدمات لوجستية متقدمة تتماشى مع احتياجات السوق العالمي المتزايدة والربط التجاري، بما يسهم في مد جسور التواصل بين الشرق والغرب ، وأضاف لقد ركزنا منذ إطلاق الحملة على تسهيل وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق الصينية، والتعريف بقدراتنا اللوجستية والكفاءة التشغيلية في تلبية احتياجات الأسواق العالمية".
ولفت نيازي إلى التفاعل الذي تحقق أثناء الحملة من خلال الشركاء والقطاعات ذات العلاقة عبر قنوات التواصل الاجتماعي، ومن تلك الجهات المركز الوطني للتنافسية، البرنامج الوطني للثروة الحيوانية والسمكية، الصادرات السعودية، وهيئة التجارة الخارجية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية وهذا التفاعل يعكس مدى الاهتمام والدعم الذي تلقاه الحملة من مختلف الجهات المعنية
وتعد الصين هي الشريك التجاري الرئيسي لحركة البضائع في المملكة العربية السعودية إذ تشمل صادرات الصين الإلكترونيات والعديد من الصناعات ، في حين تَصدر المملكة النفط والبتروكيماويات ومجموعة من المنتجات الأخرى، بما في ذلك الفواكه والمأكولات البحرية ففي عام 2023 بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 16.1 مليار ريال مايعادل %17.0 من إجمالي الصادرات ، مما يبرز الاتجاه التصاعدي المستمر الذي يدعم ويعزز فتح قنوات تجارية ووجهات جديدة في الصين
واستمرارا لذلك تعمل السعودية للشحن على تشغيل 18 رحلة اسبوعيا تشمل كل من هونج كونج وغوانزو وشانغهاي وشنجن وبكين إلى جانب 10 رحلات اسبوعيا تستخدم فيها سعات الشحن الاضافية في طائرات الركاب التابعة للخطوط السعودية