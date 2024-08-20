السعودية للشحن تطلق حملة 'واصلين الصين في 24 لتعزيز الصادرات وتمكين المنتجات السعودية في الأسواق الصينية

وتعد الصين هي الشريك التجاري الرئيسي لحركة البضائع في المملكة العربية السعودية إذ تشمل صادرات الصين الإلكترونيات والعديد من الصناعات ، في حين تَصدر المملكة النفط والبتروكيماويات ومجموعة من المنتجات الأخرى، بما في ذلك الفواكه والمأكولات البحرية ففي عام 2023 بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 16.1 مليار ريال مايعادل %17.0 من إجمالي الصادرات ، مما يبرز الاتجاه التصاعدي المستمر الذي يدعم ويعزز فتح قنوات تجارية ووجهات جديدة في الصين