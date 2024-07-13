اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تُصادر أكثر من 40 ألف رتبة وشعار عسكري و230 بدلة عسكرية مخالفة

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تُنفِّذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناء على توجيهات ومتابعة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.