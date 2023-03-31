طقس العرب: تعمُّق الكتلة الهوائية الباردة لأغلب مناطق المملكة الأيام المقبلة وأجواءٌ رمضانية مُعتدلة نهاراً وباردة

يُشير آخر خرائط التنبؤات الجوية التي تُحاكي حركة الكتل الهوائية إلى أنه يُتوقع أن تتعمّق الكتلة الهوائية الباردة لأغلب مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، وتتسبّب في انخفاضٍ ملموسٍ على درجات الحرارة ونشاطٍ في سرعة الرياح في مناطق عِدّة من المملكة، بمشيئة الله.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن يطرأ انخفاضٌ آخر وملموسٌ على درجات الحرارة نهار الجمعة على مناطق: الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم وشمال المدينة المنوّرة، على أن يطول هذا الانخفاض ليلة الجمعة/السبت ونهار السبت أغلب مناطق المملكة بما فيها العاصمة الرياض، ويتحول بذلك الطقس ليُصبح مائلاً للبُرودة نهاراً في المناطق الشمالية ومُعتدلاً في المنطقتين الوسطى والشرقية.
أما خلال ساعات الليل، فيطرأ انخفاضٌ واضحٌ على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة بشكلٍ لافتٍ في المناطق الشمالية بل تُصبح شديدة البُرودة ساعات الفجر، فيما تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في المنطقتَيْن الشرقية والوسطى بما فيها العاصمة الرياض، مما يستدعي العودة إلى ارتداء ملابس أكثر دفئاً.
ويترافق تأثير هذه الكتلة الباردة على أجواء المملكة؛ نظراً لما تسبّبه من فروقات حرارية بين الكتل الهوائية ذات الخصائص المُختلفة وتأثير ذلك في تحدّر قيم الضغط الجوي، يُتوقع -بإذن الله- أن تنشط الرياح الشمالية الغربية يوم الجمعة على أجزاءٍ واسعة من المملكة، تُثير الأتربة والغبار في عديد من المناطق وبخاصة الطرق الصحراوية.
أما يوم السبت، فيُتوقع نشاط واضح للرياح الشمالية على الشرقية وأجزاءٍ من الرياض، إضافة إلى المناطق الجنوبية، وتتسبّب -بإذن الله- في إثارة الأتربة والغبار ورُبما تشكّل بعض العواصف الغبارية.
ويُتوقع أن تكون الفرصة مُهيَّأةً يومَي الجمعة والسبت لهطول زخاتٍ رعدية من الأمطار على أجزاءٍ من مُرتفعات: جازان وعسير والباحة وصولاً لجنوب مكة المكرّمة، مع احتمالية هطول أمطارٍ مُتفرقة على أجزاءٍ محدودة إجمالاً من الشرقية ونجران.