طقس العرب: تعمُّق الكتلة الهوائية الباردة لأغلب مناطق المملكة الأيام المقبلة وأجواءٌ رمضانية مُعتدلة نهاراً وباردة

ويترافق تأثير هذه الكتلة الباردة على أجواء المملكة؛ نظراً لما تسبّبه من فروقات حرارية بين الكتل الهوائية ذات الخصائص المُختلفة وتأثير ذلك في تحدّر قيم الضغط الجوي، يُتوقع -بإذن الله- أن تنشط الرياح الشمالية الغربية يوم الجمعة على أجزاءٍ واسعة من المملكة، تُثير الأتربة والغبار في عديد من المناطق وبخاصة الطرق الصحراوية.