المملكة تواصل مسيرة العطاء بتدشين برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في العاصمة الأردنية

وأكّد "الدعيلج" في تصريح له، أن البرنامج لهذا العام ما هو إلا امتداد طبيعي لمسيرة طويلة من العطاء بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، كانت على الدوام تتلمّس احتياجات المسلمين حول العالم، وتتصدّر لهمومهم ومشاكلهم، وتلبّي احتياجاتهم، منوّهًا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتنفيذ هذا البرنامج على أكمل وجه، مشيدًا بعلاقات الأخوّة والتعاون التي تربط المملكة العربية السعودية مع شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية.