المملكة تواصل مسيرة العطاء بتدشين برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في العاصمة الأردنية

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مكتب المستشار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الأردنية عمّان، أمس؛ مشروع هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1444هـ، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن بندر بن ضيف الله العتيبي، والمستشار الإسلامي المكلف بالسفارة عبدالله الدعيلج.
وأكّد "الدعيلج" في تصريح له، أن البرنامج لهذا العام ما هو إلا امتداد طبيعي لمسيرة طويلة من العطاء بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، كانت على الدوام تتلمّس احتياجات المسلمين حول العالم، وتتصدّر لهمومهم ومشاكلهم، وتلبّي احتياجاتهم، منوّهًا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتنفيذ هذا البرنامج على أكمل وجه، مشيدًا بعلاقات الأخوّة والتعاون التي تربط المملكة العربية السعودية مع شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية.
فيما أشاد الحضور من الجانب الأردني بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم، وكان للبرنامج أثرٌ طيبٌ في نفوس الجميع، الذين عبّروا عن مشاعر الحب والشكر والامتنان لحكومة المملكة، وللمسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذ هذا البرنامج، وعلى الاهتمام بشؤون المسلمين في جميع أنحاء العالم، سائلين المولى عز وجل أن يعظم الأجر والثواب لقيادة المملكة العربية السعودية الرشيدة وشعبها.
يذكر أن برنامج التفطير يستهدف توزيع 12500 وجبة، مستهدفًا مختلف المحافظات الأردنية والمخيمات الفلسطينية والسورية، إضافة إلى الجمعيات الخيرية ودور الأيتام والمطلقات والأرامل، كما سيتم توزيع 5 أطنان من التمور الفاخرة، و5000 مصحف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.