"كابسارك" يطلق برنامج تطوير الخريجين لبناء الخبرات الوطنية

أطلق مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، اليوم الثلاثاء، برنامج تطوير الخريجين.
يهدف البرنامج إلى بناء الخبرات في قطاعي الطاقة والبيئة في ثلاثة مسارات وأكثر من 22 تخصصًا.
كما يسعى إلى استقطاب أصحاب المؤهلات العلمية الذين تخرجوا خلال الإثنى عشر شهرًا الماضية؛ لتمكين الشباب من اكتساب الخبرات وتطوير المهارات وإتاحة الفرصة لهم للتعلم والحصول على المعرفة العملية من خلال العمل مع المتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة.
وقال رئيس المركز فهد العجلان: إن برنامج تطوير الخريجين قد صمم لتطوير الكفاءات في قطاعي الطاقة والاستدامة في المملكة، فمن خلاله تصقل مهارات الأجيال الجديدة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
ونوه إلى أن المركز يسعى من خلال مثل هذه البرامج إلى تعزيز تنافسية متدربي البرنامج محليًا وعالميًا، وتطوير رأس المال البشري في عدد من القطاعات الواعدة للوصول إلى اقتصاد مزدهر ومستقبل مستدام.
ويضم البرنامج ثلاثة مسارات، هي: مسار المعرفة والتحليل المصمم للراغبين في استهلال مشوارهم المهني وبناء خبراتهم في المجالات ذات العلاقة بالطاقة والمناخ والاستدامة والاقتصاد الكلي والجزئي.
ومسار الاستشارات للراغبين في العمل في قطاع الخدمات الاستشارية وتطوير حلول الأعمال للتحديات الحالية والمستقبلية، ومسار التمكين لتطوير مهارات الخريجين في الكثير من المجالات المتنوعة.
والبرنامج موجه إلى الخريجين في عدة تخصصات، منها المناخ والإحصاء والمالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات والاقتصاد والهندسة والسياسات العامة.
وأعلن المركز أن التقديم في البرنامج متاح إلى يوم الخميس، السادس من محرم 1443هـ، الموافق 4 أغسطس، 2022، ويمنح المقبولون في البرنامج أجرًا شهريًا وتأمينًا طبيًا وإجازة مدفوعة، وسيسجلون في التأمينات الاجتماعية.
ولمزيد من العلومات حول البرنامج وشروط الالتحاق، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمركز من خلال https://careers.kapsarc.org/job/Riyadh-Graduate-Development-Program-Riya/767036823/
ويعد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" مركز استشارات بحثيًا رائدًا في اقتصاديات الطاقة والاستدامة، ويهدف إلى تطوير قطاع الطاقة في المملكة.