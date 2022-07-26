"كابسارك" يطلق برنامج تطوير الخريجين لبناء الخبرات الوطنية

وأعلن المركز أن التقديم في البرنامج متاح إلى يوم الخميس، السادس من محرم 1443هـ، الموافق 4 أغسطس، 2022، ويمنح المقبولون في البرنامج أجرًا شهريًا وتأمينًا طبيًا وإجازة مدفوعة، وسيسجلون في التأمينات الاجتماعية.