حسن عسيري يقدم ورقة علمية عن تجريته في صناعة الإنتاج بمنتدى بنك التنمية

وقال حسن : (ان التركيز الكامل في التخصص الذي يحبه الشخص هو طريق النجاح والصدف كمثال ومنذ أكثر من ثلاثين عاما وهي تركز على صناعة الدراما ولم تدخل في الإنتاج المسرحي أو الوثائقي أو السينمائي، نعم نفكر في هذه الصناعات لكنها تحتاج دراسات عميقة قد تستغرق بعض الوقت)، وعند سؤال المذيع لحسن عن الصفة الشخصية الموجودة فيه والتي تميزه عن غيره وجعلته "صامل" في مجال الإنتاج رغم أن كثير من الشركات أغلقت أبوابها وخروج كثير من المنتجين من هذه الصناعة أجاب بأنه لا يستسلم إطلاقاً مهما كانت العقبات وذكر ان أغلقت الأبواب فسيظل هناك نوافذ قد تكون صغيره وضيقه وشروخ صغيره يدخل منها الامل وهي قابله للتوسع والتمدد مع تكرار المحاولات والصبر ، موضحا أن الإنسان ليس بالضرورة أن يعمل في المجال الذي يحبه دائما بل عليه تجريب أي عمل قد يكون فرصه امامه لان هذه التجارب ليست فقط لنبقى فيها طوال حياتنا بل هي مثل الدروس المدرسيه حصص نمر بها وتزيد من تجاربنا وتضيف قوه إلى خبراتنا التراكميه مشيرا إلى عمله بحلقة الخضار المركزية بمدينة جدة في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي وعلى الرغم من أنه لم يكن يحب هذا العمل لكنه اكتسب خبرة كبيره في التواصل الفوري واليومي مع الناس وشارك في اللقاء إلى جانب حسن عسيري الرئيس التجاري لشركة جاهز حمد البكر وقدم هذا اللقاء الإعلامي الكبير مفيد النويصر كما يشارك في جلسات المنتدى شخصيات كبيره ومؤثره من حول العالم كان منها مؤسس بنك الفقراء البروفيسور محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام 2006 إضافة إلى عدد كبير المشاركين في الجلسات الأخرى،