"الذيابي": "برنامج الكفاءات والمتقاعدين" يعالج اختلالات الاستقطاب

وتابع: "فقد تكون هذه ثغرة إحباط للموظفين في المنظمات؛ لما يرونه من تعاقدات فلكية تتجاوز المعقول على الرغم من فكرة هذا البرنامج الجيدة، والحاجة إليه في ظل التحول الذي نعيشه في المجالات كافة، إلا أن البرنامج بولغ من بعض الجهات في استخدامه، سواء بحاجة أو بدون حاجة إليه، حتى أصبحت بعض المنظمات تتنافس في حجم التعاقدات وقيمتها السوقية بخلاف الفكرة في طرحه، وهي الحاجة لهذه الكفاءات".