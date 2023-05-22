بعد إنقاذ 2.. العثور على مفقود "وادي الخير" بثلوث المنظر متوفى

عُثر، صباح اليوم، على الشاب الثالث الذي جرفته سيول وادي الخير بثلوث المنظر عصر أمس، متوفى.
وبذلت الجهات المعنية والمواطنون جهوداً جبارة وعملاً متواصلاً إلى أن تم العثور على جثة المفقود بمشاركة محافظ بارق مفرح البناوي؛ ورئيس مركز ثلوث المنظر، الذين حضروا بالموقع فور وقوع الحادثة، في الوقت الذي حظي فيه الحادث بمتابعةٍ مباشرة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.
وكانت "سبق" قد انفردت بنشر خبر مساء أمس بعنوان ("سيول "وادي الخير" بثلوث المنظر تجرف 3 شبان.. عُثر على اثنَيْن منهم وجارٍ البحث عن الثالث")، وجاء فيه "جرفت سيول وادي الخير شمال مركز ثلوث المنظر، عصر اليوم، ثلاثة شبان؛ عُثر على اثنين منهم بصحة جيدة".