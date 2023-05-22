بعد إنقاذ 2.. العثور على مفقود "وادي الخير" بثلوث المنظر متوفى

وبذلت الجهات المعنية والمواطنون جهوداً جبارة وعملاً متواصلاً إلى أن تم العثور على جثة المفقود بمشاركة محافظ بارق مفرح البناوي؛ ورئيس مركز ثلوث المنظر، الذين حضروا بالموقع فور وقوع الحادثة، في الوقت الذي حظي فيه الحادث بمتابعةٍ مباشرة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.