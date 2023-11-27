"الراجحي": دخول ما يزيد على 167 ألف سعودي في سوق العمل خلال 12 شهرًا

واستعرض وزير الموارد البشرية مبادرات استراتيجية سوق العمل وأبرز الأرقام التي تم تحقيقها، ومن ذلك تحقيق المملكة للمرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، بمعدل نمو (4.9%)؛ وذلك بحسب منظمة العمل الدولية، ودخول ما يزيد على (167.000) ألف سعودي في سوق العمل خلال 12 شهرًا الماضية عبر برنامج "نطاقات" المطور؛ ليصل عدد السعوديين الذين تم توظيفهم عبر البرنامج إلى (480.000) ألف، وارتفاع معدل السعوديين المستفيدين من قرارات التوطين النوعية، وإطلاق مبادرتي مسرعة المهارات وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد، التي تستهدف تدريب أكثر من (322.000) ألف موظف في القطاع الخاص في (126) مهنة، لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية، إلى جانب ارتفاع نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لأنظمة وقرارات نظام العمل إلى (92%)، والامتثال لقرارات التوطين إلى (98%)، ووصول عقود العمل الموثقة إلكترونيًّا على منصة قوى لأكثر من (5) ملايين عقد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية إلى 73%، وتسارع النمو في أنماط العمل الحديثة.