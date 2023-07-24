قطعت ألفي متر في زمن قياسي.. الفرس "نافذة" تُتَوج بكأس مهرجان الورد الطائفي

أهدت الفرسُ "نافذة" إسطبلَ أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كأسَ مهرجان الورد الطائفي، مساء السبت الماضي، بعدما حسمت لصالحِها الشوطَ التاسع، في ختام الحفل الـ21 من موسم سباقات الطائف، الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل.
وقطعت "نافذة" مسافة السباق البالغة 2000 متر، في زمن قدره 2.14.35 دقيقة، بإرشاد المدرب أحمد محمود، وقيادة الخيّال إيدي كاسترو، وسلّم الرئيس التنفيذي للنادي زياد المقرن الكأسَ للفائز.
فيما سلّم المشرف على الموسم خالد العشري، في بداية الحفل الذي انطلق عصرًا على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، جائزة النادي التقديرية، التي حصل عليها الجواد "ماي ماب"، المملوك للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز.
واستحق "ماي ماب" الجائزة التقديرية، بعدما تربّع على قمة ترتيب الشوط الأول، الذي امتد 1200 متر، بزمنٍ قدره 1.16.59 دقيقة، مع الخيال لويس موراليس، والمدرّب شالح العضياني.
وبلغ مجموع جوائز أشواط الحفل 805 آلاف ريال، بينها 150 ألفاً لشوط كأس مهرجان الورد الطائفي، و130 ألفاً لشوط الجائزة التقديرية، ما جعلهما أغلى أشواط الحفل من حيث القيمة المالية.
وذهب نصف مجموع جوائز كل شوطٍ إلى صاحب المركز الأول، فيما تدرجت القيمة المالية من المركز الثاني إلى الخامس، كلٌ حسب ترتيبه.
وحسم الجواد "الكواكبي"، المملوك للشريف هزاع شاكر العبدلي، نزال الشوط الثاني، مع الخيّال خالد الميمون والمدرب عبدالعزيز الموسى.
وقاد الخيّال كاميلو أوسبينا الفرس "انتهاض"، المملوكة لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى الفوز بالشوط الثالث، وذلك مع المدرّب عبدالله البداح.
وحلّ الجواد "متوكل الخالدية"، المملوك لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أوّلًا في الشوط الرابع، بقيادة الخيّال إيدي كاسترو، وإرشاد المدرب سعد مطلق.
وشَهِد الشوط الخامس فوز الجواد "ويند سبري"، المملوك لفيصل محمد الجضعي القحطاني، بالسباق مع الخيال نايف العنزي، والمدرب صباح الشمري.
وقاد الخيّال أليكسيس مورينو، الجواد "يس مور ريتش"، التي درّبه المدرّب فهد الفهيد، ويملكه إسطبل الفرح، إلى الظفر بالشوط السادس.
وفاز الجواد "لوس إنديس"، المملوك للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، بالشوط السابع، مع الخيّال يوسف الحصين، وإرشاد المدرّب هشام عبدالواحد.
وفي الشوط الثامن، حلّ الجواد "فيزير"، المملوك لإسطبل أجمل، أوّلًا، وقاده الخيّال أصيل السرحاني، فيما دربه المدرب مطلق الرويس.