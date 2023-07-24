قطعت ألفي متر في زمن قياسي.. الفرس "نافذة" تُتَوج بكأس مهرجان الورد الطائفي

فيما سلّم المشرف على الموسم خالد العشري، في بداية الحفل الذي انطلق عصرًا على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، جائزة النادي التقديرية، التي حصل عليها الجواد "ماي ماب"، المملوك للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز.