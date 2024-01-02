على قلبٍ واحدٍ.. شراكة مجتمعية لإعلاء قيمة السلوكيات الإيجابية للطلاب والطالبات

وتفاعل عدد كبير من أولياء أمور الطلاب والطالبات مع تلك الرسائل؛ حيث عبّر عدد منهم عن أهمية وتأثير هذه الرسائل على تأكيد السلوكيات الإيجابية تجاه الانضباط واحترام الوقت لدى الطلاب والطالبات.