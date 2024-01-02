على قلبٍ واحدٍ.. شراكة مجتمعية لإعلاء قيمة السلوكيات الإيجابية للطلاب والطالبات

شارك عدد من الجهات الحكومية والخاصة وزارة التعليم في حث الطلاب والطالبات على الانضباط والتفاعل مع الرسائل الاتصالية التثقيفية والتوعوية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وللمجتمع التعليمي بشكل عام، المعززة لقيم الانضباط وأهميته في تنمية السلوكيات الإيجابية ودعم العملية التعليمية.
وتفاعل عدد كبير من أولياء أمور الطلاب والطالبات مع تلك الرسائل؛ حيث عبّر عدد منهم عن أهمية وتأثير هذه الرسائل على تأكيد السلوكيات الإيجابية تجاه الانضباط واحترام الوقت لدى الطلاب والطالبات.
وتحمل الرسائل الاتصالية العديد من المضامين التي تعزز مبدأ الشراكة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع بشكل عام، والتأكيد على الدور التكاملي والمهم بين أطراف المجتمع التعليمي؛ لبناء شخصية الطالب والطالبة على أساس مبادئ الانضباط والإنتاجية واحترام الوقت واكتساب المهارات والمعارف.
وركزت الرسائل الاتصالية على النتائج النهائية من عملية تعزيز مبدأ الانضباط وتوزيع الأدوار سواء المدرسة أو الأسرة أو المجتمع وفق الاتجاهات الحديثة في بناء الرسائل الاتصالية.