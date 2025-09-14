الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة حتى الجمعة المقبلة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن مواقع تجمع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، مع الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل.