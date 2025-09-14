الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة حتى الجمعة المقبلة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن مواقع تجمع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، مع الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل.
وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، يصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة، فيما ستكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على المويه وتربة والخرمة ورنية والعاصمة المقدسة والجموم والكامل وبحرة.
كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل وادي الدواسر والسليل، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على حوطة بني تميم والحريق والخرج والأفلاج والرين.
وأشارت المديرية إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ونجران ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، فيما تتأثر المنطقة الشرقية بأمطار خفيفة إلى متوسطة.