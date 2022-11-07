"الحبوب" تعلن انتهاء موسم شراء القمح المحلي وتستكمل صرف مستحقات المزارعين

ووفقًا لبيانات منصة "محصولي"، بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم (1764) مزارعًا من إجمالي (2945) مزارعًا مسجّلًا بالمنصة أي بنسبة 60%، وبلغ عدد المزارعين الأفراد الذين قاموا بالتوريد (1664) مزارعًا؛ فيما بلغ عدد المزارعين المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة (100) مزارع قاموا بالتوريد، وجاءت منطقة تبوك في مقدمة مناطق المملكة توريدًا للقمح المحلي بصافي كمية (157.746) طنًّا، ثم منطقة الجوف بصافي كمية (135.813) طنًّا، وتلتها منطقة القصيم بصافي كمية (107.972) طنًّا، ثم منطقة حائل بصافي كمية (61.597) طنًّا، فالخرج بصافي كمية (41.041) طنًّا، ووادي الدواسر بصافي كمية (20.022) طنًّا، والرياض بصافي كمية (12.904) أطنان، وأخيرًا الأحساء بصافي كمية (1.341) طنًّا.