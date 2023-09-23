احتفال القنصلية السعودية بدبي باليوم الوطني يشهد عرض السيارة "دريم أديشن" ونموذج مدينة المستقبل ‪بنيوم لأول مرة

احتفلت القنصلية العامة في دبي، باليوم الوطني بحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وخليفة سعيد سليمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وأصحاب السمو الشيوخ والمعالي والسعادة قادة القطاعات الحكومية، وعدد من رجال الأعمال وقادة الشركات والأشقاء الإماراتيين والمواطنين السعوديين.