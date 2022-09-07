تنفيذ أكثر من 208 آلاف عملية فحص لأنشطة النقل في أغسطس

وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل البري ما بين تشغيل مركبة نقل بدون الحصول على بطاقة تشغيل، وتحميل البضائع بطريقة غير آمنة، إضافة إلى تدخين السائق داخل الشاحنة، وتشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء تأدية العمل.