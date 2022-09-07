تنفيذ أكثر من 208 آلاف عملية فحص لأنشطة النقل في أغسطس

نفّذت الهيئة العامة للنقل ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر أغسطس، نتج عنها (208.298) عملية فحص، في أنشطة النقل البري والبحري، منها (202.421) عملية فحص لمركبات النقل، و(449) عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة (2644) زيارة.
ورصدت الهيئة خلال الحملات (17.576) مخالفة، وسجلت عمليات الرصد الآلي في منطقة الرياض (15.257) مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية (54) مخالفات في أنشطة النقل البحري، من خلال (2784) عملية فحص ميدانية.
وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي أغسطس (92%)، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري (95%).
وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل البري ما بين تشغيل مركبة نقل بدون الحصول على بطاقة تشغيل، وتحميل البضائع بطريقة غير آمنة، إضافة إلى تدخين السائق داخل الشاحنة، وتشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء تأدية العمل.
وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ومن ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة العامة، وأجرة المنشآت.
يُذكر أن منطقة الرياض كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات، حيث بلغت (4969) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (4128) مخالفة، ومن ثم المنطقة الشرقية لتسجل (3842) مخالفة، فيما سجلت منطقة القصيم (889) مخالفة.