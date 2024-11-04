الاستعدادات الاخيرة لافتتاح "الشبيلي جراند مول" تزامنًا مع إنجاز 80% من عملية التأجير والحجوزات

تستعد "الإيسار العربية" لافتتاح مشروعها الضخم "الشبيلي جراند مول"، والذي سيضيف لمسة جديدة على المشهد التجاري والسياحي في المنطقة الشرقية. يُعد هذا المشروع واحدًا من أضخم المجمعات التجارية في الشرق الأوسط، ويتفرد بموقعه المميز وتصميمه الفريد، ليكون إضافة مميزة ومختلفة في مدينة الخبر.
يشكل "الشبيلي جراند مول" جوهر مشروع "الشبيلي تاون"، الذي يمثل مدينة متكاملة في قلب مدينة الخبر، ويسعى إلى إحداث نقلة نوعية في مجالات التسوق والترفيه والضيافة، إضافة إلى تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة "الإيسار العربية" نجحت في إنجاز أكثر من 80% من عملية التأجير والحجوزات، وعليه تم التوقيع مع العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية المميزة التي ستظهر لأول مرة في المنطقة الشرقية ضمن "الشبيلي جراند مول"، حيث يعكس هذا التعاون مع الشركات التجارية الكبرى التزام المشروع بتقديم تجربة تسوق غير مسبوقة للزوار والمستأجرين على حد سواء.
ويمتد "الشبيلي جراند مول"، الذي يتميز بتصميمه الفريد المستوحى من العمارة الأندلسية وقصر الحمراء، على مساحة تبلغ 331 ألف متر مربع، ومساحة تأجيرية تزيد عن 130 ألف متر مربع. كما يضم تسع بوابات رئيسية لتسهيل حركة الوصول إلى المول، بالإضافة إلى 3000 موقف للسيارات، ويتضمن أكثر من 300 محل تجاري، و100 مطعم ومقهى عالمي، مما يوفر تنوعًا كبيرًا في خيارات التسوق، تضمن توفير تجارب مختلفة تلبي احتياجات الزوار بكفاءة عالية، كما سيوفر الشبيلي جراند مول أكثر من 5000 فرصة وظيفية جديدة.
ويتميز "الشبيلي جراند مول" بوجود خمس مناطق ترفيهية فريدة ومتنوعة تتناسب مع جميع الفئات العمرية، كما يضم منطقة "ذا ڤالي"، التي تمثل جوهر المشروع بكونها واحة ساحرة تمزج بين الطبيعة والعصرية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بأجواء هادئة وسط حيوية المول. وتضم أيضًا منطقة "التيراس ڤيو"، التي تطل على البحيرة الصناعية، وتوفر مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي لتجربة تناول طعام لا تُنسى مع إطلالات خلابة.
كذلك يضم الشبيلي جراند مول منطقة "دي لاڤينيو"، التي توفر لزوارها العديد من العلامات التجارية الفاخرة والبوتيكات الأنيقة. كما يضم أيضًا منطقة "السينما"، التي تتميز بمدخل خاص بها، يمكن الوصول إليها عبر "الرويال رامب"، وهو منحدر ضخم يقود الزوار إلى منطقة السينما في الطابق الثاني مباشرة.
كما يضم المشروع مناطق أخرى مثل قرية الصيادين، والمارينا، والقناة المائية، مما يثري تجربة الزوار ويضفي تنوعاً مميزاً في هذا المشروع المتكامل.
ومن جهته، صرح المهندس "سعود بن خالد الشبيلي"، الرئيس التنفيذي لشركة "الإيسار العربية"، بأن مشروع "الشبيلي تاون" سيحدث نقلة نوعية في المنطقة بوجود أكبر مجمع تجاري مرتبط بـ"الشبيلي ريزدنس"، وهي مدينة سكنية توفر أكثر من 1200 وحدة سكنية، والعديد من الفنادق بتصنيف خمس نجوم في أهم منطقة في مدينة الخبر.
كما أوضح أنهم يتطلعون إلى انتهاء التجهيزات الأخيرة للمشروع بالتزامن مع انتهاء المستأجرين من أعمال تشطيب وتجهيز وحداتهم في الفترة القريبة القادمة، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تقديم تجربة تسوق وترفيه غير مسبوقة وفريدة، تجمع بين الفخامة والابتكار في وجهة متكاملة.