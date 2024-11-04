الاستعدادات الاخيرة لافتتاح "الشبيلي جراند مول" تزامنًا مع إنجاز 80% من عملية التأجير والحجوزات

ويمتد "الشبيلي جراند مول"، الذي يتميز بتصميمه الفريد المستوحى من العمارة الأندلسية وقصر الحمراء، على مساحة تبلغ 331 ألف متر مربع، ومساحة تأجيرية تزيد عن 130 ألف متر مربع. كما يضم تسع بوابات رئيسية لتسهيل حركة الوصول إلى المول، بالإضافة إلى 3000 موقف للسيارات، ويتضمن أكثر من 300 محل تجاري، و100 مطعم ومقهى عالمي، مما يوفر تنوعًا كبيرًا في خيارات التسوق، تضمن توفير تجارب مختلفة تلبي احتياجات الزوار بكفاءة عالية، كما سيوفر الشبيلي جراند مول أكثر من 5000 فرصة وظيفية جديدة.