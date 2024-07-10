بعد تجربة شخصية.. "السليمان " للمرور: تمهلوا في إبلاغ الأسر بتعرض ذويهم لحوادث

ويعلق "السليمان" قائلا: "كنت قد دعوت في مقال سابق المرور للتريث في إرسال مثل هذه الرسائل فور تسجيل الحوادث لدى المرور أو "نجم"، ومنح فترة زمنية معقولة قبل إرسالها حتى لا تقع على رب الأسرة وقع الصاعقة، والحمد الله أن كلا الحادثين في حالتي كانا بسيطين ودون وقوع إصابات، وسواء كان الحادث بسيطاً أو شديداً بإمكان القارئ أن يتخيل فاجعة تلقي خبره برسالة جوال من المرور بعد دقائق من وقوعه ودون معرفة تفاصيل حالة ركابه، ووقعه على أسرهم!".