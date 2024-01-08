برعاية خادم الحرمين.. نائب أمير مكة يدشن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة بجدة

برعاية كريمة من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دشَّن الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 في نسخته الثالثة، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030، ويستمر لمدة أربعة أيام، خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير، في جدة سوبر دوم.
ولدى وصول الأمير سعود بن مشعل مقر الحفل عُزف السلام الملكي، ثم ألقى وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، كلمة رحب فيها بالضيوف في مهبط الوحي (المملكة العربية السعودية)، مشيرًا إلى أن هذه النسخة من المؤتمر يشارك فيها ضيوف كرام من 80 دولة، وتم توقيع اتفاقية الحج لهذا العام 1445هـ معهم جميعًا.
وأعلن وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، استضافة 13.550.000 مسلم، أدوا مناسك العمرة خلال عام 2023م؛ لتكون بذلك أكبر سنة يؤدي فيها المسلمون العمرة تاريخيًّا بزيادة 5 ملايين، وبنسبة تجاوزت 58% عن أعلى عدد سابق.
وأكد "الربيعة" استقطاب جميع مقدمي الخدمات في هذا الحدث النوعي، وتمكينهم من إنهاء تعاقداتهم مع الشركات المقدمة للخدمات، وإتاحة الفرصة لمكاتب وبعثات الحج بالتعاقد المباشر مع مزودي الخدمات.. مشيرًا إلى أن فتح التنافسية أسفر عن ارتفاع عدد الشركات المقدمة لخدمات حجاج الخارج من (6) إلى (20) شركة تنافسية في موسم حج عام 1444ه. وفي موسم حج هذا العام تم الترخيص لعدد أكبر، ليصبح إجمالي العدد أكثر من (35) شركة حج.
وأضاف وزير الحج والعمرة: لأول مرة في تاريخ الحج تم تسليم الدول وثائق الترتيبات التنظيمية لحج عام 1445هـ بعد انتهاء موسم الحج الماضي مباشرة تحفيزًا للدول التي تُنهي تعاقداتها مبكرًا، ويكون لها الأولوية في اختيار مواقعها في المشاعر المقدسة.
مؤكدًا أن الدول التي ليس لديها بعثات للحج أطلقت من أجلها الوزارة منصة نسك لخدمة الحجاج بشكل مباشر؛ إذ خدمت في عام 1444هـ (67) دولة، مع التوسع في عدد الدول؛ لتخدم في موسم حج هذا العام 1445هـ (126) دولة، ويستطيع الحاج اختيار باقته وخدماته بكل سهولة وشفافية، والحصول على تأشيرة الحج مباشرة، دون وسطاء.
وأوضح أن رحلة التطوير للبنية التحتية للمشاعر المقدسة مستمرة من خلال مشاريع تطويرية، تتجاوز 5 مليارات ريال، كما تم إضافة أكثر من 14 ألف دورة مياه ومناطق استحمام. ولمعالجة تحديات الطقس أضيفت 150 ألف وحدة تكييف جديدة في المشاعر المقدسة.
كما شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة توقيع اتفاقيتَي تعاون بين شركة أم القرى للتنمية والإعمار والهيئة العامة للأوقاف؛ لإنشاء مشروع أجنحة فندقية بقيمة مليارَين وخمسمائة مليون ريال، واتفاقية تعاون بين وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للأوقاف وبرنامج ضيوف الرحمن؛ لإنشاء مركز توعية ضيوف الرحمن.
كما شاهد الحضور فيلمًا بعنوان "كيوم ولدته أمه"، وعرض "الرمل: الطريق إلى النسك".
وتسلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة هدية تذكارية من معالي وزير الحج والعمرة، ثم جرى تكريم الفائزين بجائزة "لبيتم"، وشركاء النجاح والمتميزين في خدمات ضيوف الرحمن عن فئة شركات حجاج الخارج، وبرنامج التميز لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، وفئة الجهات الحكومية.
وفي الجزء الثاني من الحفل انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية بحضور أصحاب المعالي "وزير الحج والعمرة، ونائب وزير الخارجية، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومدير الأمن العام، وأمين العاصمة المقدسة". وكشف وزير الحج والعمرة عن طموح الوزارة ووضع الخطط لزيادة أعداد الحجاج سنويًّا، وقال: نضع صحة وسلامة الحجيج نصب أعيننا، والحج لمن استطاع إليه سبيلاً.
وكشف نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي عن إطلاق تطبيق KSA Visa في ديسمبر من العام الماضي 2023، للتأشيرات الإلكترونية، الذي سيسهم في تسهيل حصول الحجاج على تأشيراتهم إلكترونيًّا دون الحاجة إلى زيارة السفارة. وأسهم إصدار التأشيرات الإلكترونية في مواجهة التحديات الأمنية والصحية، وأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع التأشيرات المزورة بالتنسيق مع الجهات الأمنية. ونحن نأخذ تلك التحديات بعين الاعتبار، ونعمل على معالجتها.
وأشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس عبدالعزيز الدعيلج، إلى أن النقل الجوي هو أحد الممكنات الرئيسية لخدمات الحج والعمرة، وهو يخدم ما يصل إلى 97% من الحجاج القادمين من الخارج، وقال: نبدأ باستقبال الحجاج من بداية شهر ذي القعدة، ونستمر في خدمتهم حتى المغادرة. مضيفًا بأن التنسيق متواصل مع الجهات ذات العلاقة في جميع الدول.
فيما أوضح مدير الأمن العام، الفريق محمد البسامي، أن العمل الإنساني جزء من ثقافة العمل السعودي، وقال: وراعينا أن يكون هناك جزء إنساني في جميع الخدمات المقدمة للحاج؛ إذ يمثل الشاب السعودي الأصيل الذي تكون الإنسانية في دمه السعودية خير تمثيل. مشيرًا إلى وجود الخطط الاعتيادية وقال: ونعد سنويًّا خطة حفظ النظام بالشراكة مع الجهات الأمنية والعسكرية؛ للتدخل في حال وجود حالة تستدعي نضوج الخطط الاعتيادية، ومتابعة جودة إجراءاتها، وتقييمها.. مؤكدًا أن البعد الإنساني ضمن ركائز الخطط الأمنية.
وبيّن أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود أن القطاع غير الربحي يساهم في الارتقاء بخدمات الحج والعمرة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وقال: نحرص على الإصحاح البيئي في مكة والمشاعر المقدسة؛ لضمان صحة وسلامة الحجاج والمعتمرين. مشيرًا إلى القيام برش 250 ألف خيمة ودورة مياه خلال موسم الحج؛ لضمان صحة البيئة، وقال: ونتطلع لتوفير 3.5 مليون وجبة خلال مواسم الحج القادمة عبر التوسع في قطاع الإعاشة، والعمل على تكوين وصيانة الطرق حول المشاعر المقدسة؛ لتسهيل عملية نقل الحجاج.
يُذكر أن أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة ٢٠٢٤ تتواصل أعماله على مدى الأيام القادمة من خلال عقد حزمة من الجلسات وورش العمل؛ لمناقشة مواضيع عدة، مثل: الرؤى المستقبلية لتطوير المدن والمشاعر المقدسة، وحفظ حقوق ضيوف الرحمن، والتكامل مع منظومة الحج والعمرة.. وغير ذلك من الجلسات وورش العمل.