برعاية خادم الحرمين.. نائب أمير مكة يدشن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة بجدة

وأكد "الربيعة" استقطاب جميع مقدمي الخدمات في هذا الحدث النوعي، وتمكينهم من إنهاء تعاقداتهم مع الشركات المقدمة للخدمات، وإتاحة الفرصة لمكاتب وبعثات الحج بالتعاقد المباشر مع مزودي الخدمات.. مشيرًا إلى أن فتح التنافسية أسفر عن ارتفاع عدد الشركات المقدمة لخدمات حجاج الخارج من (6) إلى (20) شركة تنافسية في موسم حج عام 1444ه. وفي موسم حج هذا العام تم الترخيص لعدد أكبر، ليصبح إجمالي العدد أكثر من (35) شركة حج.