جبل برد.. معلم تيماء الشهير يحتضن رسمة العربة الأشهر بالمملكة

وأيضًا ذكره الرحّالة حمد الجاسر وغيره ممّن مرّ بهذا المعلم الكبير، خصوصًا عند الحديث عن المعالم الرئيسة التي تقع في الطريق إلى تيماء، أو التي يهتدي بها المسافر أو القاصد أرض تيماء، وتتوفّر فيه المناهل والقُلد التي يقصدها ساكنو المنطقة للتزود بالماء.