وزير السياحة: عدد السائحين العام الماضي وصل لـ27 مليوناً أنفقوا أكثر من 100 مليار ريال

وتابع، أن الدولة التزمت بتمويل برامج تدريبية لأكثر من 100 ألف شاب وشابة سعوديين للدخول في القطاع كل عام، ومنهم أكثر من 15 ألفاً تم تدريبهم في أفضل المعاهد في العالم للدخول في القطاع السياحي، كما تم تحسين مستوى الرواتب من 4 آلاف وصولا إلى 6 آلاف كراتب أول ليكون جاذبا للشباب والشابات الراغبين في الدخول للقطاع.