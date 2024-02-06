وزير السياحة: عدد السائحين العام الماضي وصل لـ27 مليوناً أنفقوا أكثر من 100 مليار ريال

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنه في العام الماضي وصل عدد السياح في المملكة إلى 27 مليون سائح قَدِموا من الخارج وأنفقوا أكثر من 100 مليار ريال.
وأضاف الخطيب ضمن فعاليات #منتدى_صندوق_الاستثمارات_العامة_والقطاع_الخاص في الرياض، أن المملكة تعتبر الأولى في الشرق الأوسط.
وتابع، أن الدولة التزمت بتمويل برامج تدريبية لأكثر من 100 ألف شاب وشابة سعوديين للدخول في القطاع كل عام، ومنهم أكثر من 15 ألفاً تم تدريبهم في أفضل المعاهد في العالم للدخول في القطاع السياحي، كما تم تحسين مستوى الرواتب من 4 آلاف وصولا إلى 6 آلاف كراتب أول ليكون جاذبا للشباب والشابات الراغبين في الدخول للقطاع.
وأكمل الخطيب أن صندوق التنمية السياحي موّل أكثر من 50 مشروعاً بقيمة تصل إلى 35 مليار ريال، ليكون الاستثمار في قطاع السياحي بالمملكة من الأكثر جاذبية بين دول العالم.