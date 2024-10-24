حضور عالمي لأئمة المسجد النبوي في آسيا الوسطى والبلقان لتعزيز الرسالة الوسطية للحرمين

تزامنت زيارة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح البدير إلى جمهورية قيرغيزستان والتي بدأت اليوم، وزيارة إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور خالد المهنا إلى جمهورية الجبل الأسود في توقيت واحد؛ إلا أنهما جاءتا لبلدين مختلفين مهمين؛ أولهما في آسيا الوسطى والأخرى في البلقان، في إطار تعزيز مكانة أئمة الحرمين الشريفين ؛ وبث الوعي الديني المستنير في العالم؛ وتعضيد رسالة المملكة المضيئة لتكريس قيم التسامح والتعايش والوسطية والاعتدال.
وسيلقي الشيخ الدكتور صلاح البدير إمام وخطيب المسجد النبوي خطبة الجمعة ويؤم المصلين غدًا في مسجد السرخسي الذي يعد، أكبر مسجد في آسيا الوسطى، فيما يلقي إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد المهنا خطبة الجمعة غدًا في جامع هادروفيتش ويؤم المصلين به.
كما يزور مدينة أولتسين، حيث يجري لقاءً مع رئيس البلدية ويزور المجلس الإسلامي، ويؤم المصلين في صلاة المغرب في المسجد المركزي مع إلقاء محاضرة أخرى.
وتتضمن الزيارة أيضًا لقاءات في مقر المشيخة الإسلامية وزيارة المدرسة الثانوية الدينية، بينما تتضمن زيارة الشيخ البدير فعاليّات إثرائية دينية مهمة، لقاءات مع شخصيات بارزة، مثل المفتي ورئيس اللجنة الحكومية لشؤون الأديان.
واستهل الشيخ الدكتور صلاح البدير، زيارته اليوم الخميس لقيرغيزستان، بلقاء مفتي الجمهورية، الشيخ عبد العزيز قاري زاكيروف؛ حيث بحث معه سبل تعزيز رسالة الحرمين وتبني قيم التسامح والوسطية.
وتأتي زيارات أصحاب الفضيلة الأئمة؛ التي تستمر لمدة أربعة أيام؛ بتوجيهات رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، لتعزيز مكانة أئمة الحرمين الشريفين، بهدف نشر الوعي الديني، وتعزيز التسامح والوسطية في العالم؛ وبتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفق برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين.