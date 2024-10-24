حضور عالمي لأئمة المسجد النبوي في آسيا الوسطى والبلقان لتعزيز الرسالة الوسطية للحرمين

تزامنت زيارة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح البدير إلى جمهورية قيرغيزستان والتي بدأت اليوم، وزيارة إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور خالد المهنا إلى جمهورية الجبل الأسود في توقيت واحد؛ إلا أنهما جاءتا لبلدين مختلفين مهمين؛ أولهما في آسيا الوسطى والأخرى في البلقان، في إطار تعزيز مكانة أئمة الحرمين الشريفين ؛ وبث الوعي الديني المستنير في العالم؛ وتعضيد رسالة المملكة المضيئة لتكريس قيم التسامح والتعايش والوسطية والاعتدال.