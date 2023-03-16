"الشرعبي": شركة طيران الرياض ستعزّز مكانة المملكة كمركز نقل لوجيستي عالمي

أكّد المهندس فواز الشرعبي، العضو المنتدب لشركة اركس الفضاء والدفاع، والمختص في مجال الطيران؛ أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن تأسيس شركة طيران الرياض؛ يأتي في ظل الدعم الزاخر الذي تشهده مختلف القطاعات في المملكة؛ ومنها قطاع الطيران؛ حيث سوف تسهم في مجموعة من المميزات، ومنها إثراء تجربة المسافر على مختلف الأصعدة، ونمو الحركة الاقتصادية في القطاع.