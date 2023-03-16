"الشرعبي": شركة طيران الرياض ستعزّز مكانة المملكة كمركز نقل لوجيستي عالمي

أكّد المهندس فواز الشرعبي، العضو المنتدب لشركة اركس الفضاء والدفاع، والمختص في مجال الطيران؛ أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن تأسيس شركة طيران الرياض؛ يأتي في ظل الدعم الزاخر الذي تشهده مختلف القطاعات في المملكة؛ ومنها قطاع الطيران؛ حيث سوف تسهم في مجموعة من المميزات، ومنها إثراء تجربة المسافر على مختلف الأصعدة، ونمو الحركة الاقتصادية في القطاع.
وقال الشرعبي: تؤكد الأرقام التي تحملها الصفقة من حيث ربط العاصمة الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية، واستحداث 200 ألف فرصة عمل، والمساهمة بـ75 مليار ريال في الاقتصاد الوطني، كما سينعش طلب التدريب المختلف في مجال صناعة الطيران.
وأضاف: ستسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز نقل لوجيستي عالمي؛ نظرًا لموقعها الاستراتيجي الرابط بين ثلاث قارات، وسيجعل من العاصمة الرياض بوابة للعالم، وجاذبة لحركة السفر الدولي، وإتاحة المزيد من فرص السياحة والزيارة من جميع أنحاء العالم؛ للوصول إلى مناطق الجذب السياحي في المملكة.
وأردف المهندس فواز الشرعبي: من خلال خبرتنا ومجال عملنا في شركة ARX بقطاع التدريب؛ نتوقَّع نموّ قطاع صناعة الطيران خلال الأعوام القادمة؛ الأمر الذي يحتم علينا السعي من خلال إيجاد البرامج التدريبية وغيرها؛ للمساهمة في دعم منظومة الطيران الجديدة.
وتابع: هذا الأمر سوف يفتح الكثير من المجالات الواعدة في مجال التدريب واستحداث تخصصات متنوعة تنمي حركة العائدات في القطاع.
واختتم الشرعبي حديثه مثمنًا إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء, تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض" كناقل جوي وطني جديد.