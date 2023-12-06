بتقنية الهولوجرام.. "الرقابة البيئية" و"السعودية الخضراء" تلفتان أنظار زوّار مؤتمر "المناخ" بدبي

رحلة بصرية تأخذ زائر جناح السعودية الخضراء إلى المستقبل المستدام الذي تعتزم منظومة البيئة بشكل متكامل على تحقيقه وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠، ومنها أدوار المركز، وما قام به من دور في حماية البيئة البحرية والساحلية التي تمثلت في إنشاء أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية معنِي بحماية واستدامة الموائل الطبيعية في مياه المملكة الإقليمية، إضافة إلى دورها في رفع مؤشرات جودة الهواء عبر نشر 240 محطة في مدن المملكة كافة تقيس نسبة التلوث في الأجواء، والقيام برفع تقارير يومية لمنع زيادة التلوث، وصولاً إلى تطوير منظومة التفتيش البيئي والتي ارتفعت من خلالها أعداد الجولات الرقابية على المنشآت بأكثر من 80 % هذا العام مقارنة بالعام المنصرم.