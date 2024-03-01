وصف وفاته بالفاجعة.. شقيق المواطن المغدور في أستراليا: آخر تواصُل كان قبل وفاته بيوم.. وهكذا تلقينا النبأ

وصف سعود الزاهر، شقيق "موسى الزاهر"، المواطن المغدور في أستراليا، خبر وفاته بالفاجعة، وقال لـ"الإخبارية": في منتصف الليل تلقينا اتصالات عديدة من الأقارب. وكان الخبر مفجعًا ومؤلمًا، ولم يكن بمقدورنا وقتها لتأخر الوقت إيصال الخبر لجميع أفراد العائلة.
ولفت إلى أنه كان على تواصل مع شقيقه المغدور قبل وفاته بيوم من خلال الرسائل والمكالمات.
من جهته، أوضح ابن عم "موسى الزاهر" أنه تلقى خبر وفاته من خلال رسالة فيسبوك من أحد زملائه بأستراليا عندما أخبره بأنه دخل عراكًا مع أحد الأشخاص، ولقي حتفه.
ونوه بدور السفارة السعودية التي تواصلت معه منذ بدء الحادثة.
وكانت سفارة السعودية في أستراليا قد أكدت متابعتها ملابسات الحادثة مع الجهات الأسترالية المختصة في مدينة سيدني، وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، مع تمنياتها للجميع بدوام الأمن والسلامة.