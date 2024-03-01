وصف وفاته بالفاجعة.. شقيق المواطن المغدور في أستراليا: آخر تواصُل كان قبل وفاته بيوم.. وهكذا تلقينا النبأ

وصف سعود الزاهر، شقيق "موسى الزاهر"، المواطن المغدور في أستراليا، خبر وفاته بالفاجعة، وقال لـ"الإخبارية": في منتصف الليل تلقينا اتصالات عديدة من الأقارب. وكان الخبر مفجعًا ومؤلمًا، ولم يكن بمقدورنا وقتها لتأخر الوقت إيصال الخبر لجميع أفراد العائلة.