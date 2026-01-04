المنتدى السعودي للإعلام 2026.. توليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي يفتح الفرص ويصعّد الأسئلة والإعلام التقليدي يبحث عن موقعه

من بين الجلسات الحوارية للمنتدى السعودي للإعلام 2026، تبرز جلستان تتقاطعان حول محور واحد هو موقع الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، وحدود دوره في غرف الأخبار، الأولى تفتح ملف توليد المحتوى عبر النصوص والصور، وما يرافقه من أسئلة أخلاقية وفرص ابتكار، والثانية تتجه مباشرة إلى الإعلام التقليدي، وتبحث أثر الذكاء الاصطناعي على محتواه وعملياته، وعلى ملامح العلاقة المقبلة بين الطرفين، والقاسم المشترك واضح: تقنيات الذكاء الاصطناعي تغيّر قواعد إنتاج المحتوى، وتدفع المؤسسات إلى إعادة تعريف أدواتها ومعاييرها.