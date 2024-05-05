أحد 3 مسارات لـ"استراتيجية التحول".. ما أهداف برنامج استقطاب نخبة اللاعبين؟

ويُعد برنامج استقطاب نخبة اللاعبين برنامجاً مسانداً وداعماً للأندية السعودية في عمليات إدارة ملف اللاعبين، وليس المسؤول الوحيد عن تمويل كل الاستقطاب، ويهدف البرنامج، بحسب "اللذيذ" إلى تحقيق سبعة أهداف تشمل، ضمان قيمة سوقية للدوري ضمن أفضل 10 دوريات عالمية، وخلق بيئة احترافية جذابة لأفضل لاعبي العالم، وتعزيز مكانة الدوري كوجهة لنخبة من نجوم المستقبل، وإدارة عمليات استقطاب مبنية على تحليل البيانات، تحسين مستوى الأداء الفني داخل الملعب، وزيادة إيرادات الدوري السعودي، وتعزيز الإيفاء بالتزاماته التعاقدية والتقليل من فسخ العقود.