أحد 3 مسارات لـ"استراتيجية التحول".. ما أهداف برنامج استقطاب نخبة اللاعبين؟

تسعى "رؤية السعودية 2030" ضمن مستهدفاتها في مجال الرياضة إلى "خلق رياضة تنافسية عالية المستوى"، عبر رفع مستوى الحضور والتمثيل السعودي في الساحات الرياضية الدولية، وتحقيقاً لمستهدفات الرؤية بالنسبة لكرة القدم، أكثر الألعاب شعبية في المملكة والعالم، تعمل رابطة الدوري السعودي للمحترفين على وضع استراتيجية تحول تهدف إلى رفع مستوى لعبة كرة القدم.
وتهدف الاستراتيجية، التي أماطت الرابطة اللثام عنها في يوليو 2023 قبل إطلاقها خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي: تعزيز تنافسية الدوري السعودي وحضوره على المستوى العالمي، والوصول بالدوري السعودي ليكون ضمن أقوى 10 دوريات في العالم، وتحقيق النمو المستدام للدوري على المدى الطويل.
وستُحقق الاستراتيجية الأهداف الثلاثة من خلال العمل على ثلاثة مسارات أساسية، هي: تطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية، وتنظيم أعمار اللاعبين السعوديين المشاركين في الدوري السعودي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتنفيذ برنامج استقطاب نخبة اللاعبين، الذي استقطب 97 لاعباً إلى الأندية السعودية حتى الآن، وفقاً لما أعلنه المشرف العام على برنامج استقطاب نخبة اللاعبين سعد اللذيذ في مؤتمر صحفي اليوم (الأحد).
ويُعد برنامج استقطاب نخبة اللاعبين برنامجاً مسانداً وداعماً للأندية السعودية في عمليات إدارة ملف اللاعبين، وليس المسؤول الوحيد عن تمويل كل الاستقطاب، ويهدف البرنامج، بحسب "اللذيذ" إلى تحقيق سبعة أهداف تشمل، ضمان قيمة سوقية للدوري ضمن أفضل 10 دوريات عالمية، وخلق بيئة احترافية جذابة لأفضل لاعبي العالم، وتعزيز مكانة الدوري كوجهة لنخبة من نجوم المستقبل، وإدارة عمليات استقطاب مبنية على تحليل البيانات، تحسين مستوى الأداء الفني داخل الملعب، وزيادة إيرادات الدوري السعودي، وتعزيز الإيفاء بالتزاماته التعاقدية والتقليل من فسخ العقود.