سيناريو يتكرر و"سبق" توثق.. عمال في "صندوق قلاب الدينا" بشقراء بين خطر وهروب!

وتفصيلًا، رصدت عدسة "سبق" قبل ظهر اليوم الأحد، نقل عدد من عمال النظافة في صندوق مركبة من نوع "قلاب دينا" تحت أشعة الشمس، إذ قدِمت المركبة وهي تحمل العمال في صندوقها عن طريق شقراء-أشيقر، ودخلت في دوار مدخل شقراء الشرقي "دوار السجن"، واتجهت مع طريق شقراء- الرياض، لتدخل الدوار بعد المنطقة الصناعية، ثم اتجهت جنوبًا مع الطريق الذي يمرّ شرق المنطقة الصناعية متجهةً لمركز غسلة، ومنها لمدخل شقراء الجنوبي طريق شقراء- القرائن لتتجه لمقر سكن العمال جنوب شقراء.