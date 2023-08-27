سيناريو يتكرر و"سبق" توثق.. عمال في "صندوق قلاب الدينا" بشقراء بين خطر وهروب!
لا يزال مسلسل نقل العمال في صناديق "قلابات الدينا" يتكرر في محافظة شقراء دون علاج لهذه المشكلة رغم خطورتها على العمال، ورغم تشديد الأنظمة على محاسبة مقترفيها.
وفي لقطات جرى توثيقها بالصور والفيديو اليوم قبيل الظهر، حكت المشاهد مدى خطورة الحدث على أرواح العمال وصحتهم، ومدى غياب الرقيب عن محاسبة المتسبب في هذا المنظر المؤلم.
وتفصيلًا، رصدت عدسة "سبق" قبل ظهر اليوم الأحد، نقل عدد من عمال النظافة في صندوق مركبة من نوع "قلاب دينا" تحت أشعة الشمس، إذ قدِمت المركبة وهي تحمل العمال في صندوقها عن طريق شقراء-أشيقر، ودخلت في دوار مدخل شقراء الشرقي "دوار السجن"، واتجهت مع طريق شقراء- الرياض، لتدخل الدوار بعد المنطقة الصناعية، ثم اتجهت جنوبًا مع الطريق الذي يمرّ شرق المنطقة الصناعية متجهةً لمركز غسلة، ومنها لمدخل شقراء الجنوبي طريق شقراء- القرائن لتتجه لمقر سكن العمال جنوب شقراء.
ووسط هذا الطريق الطويل، تكمن المشكلة حيث تسلك المركبة الطريق والعمال في الصندوق معرضين للخطر، وتحاول الهروب والابتعاد عن دخول المدينة؛ خشية من نقاط التفتيش وفرق الدوريات التي توجد داخل المدينة.
وكانت "سبق" قد نشرت تقارير عدة عن مشكلة نقل عمال النظافة في صناديق المركبات في شقراء، ففي 1 سبتمبر 2020م نشرت تحت عنوان: (حر شديد وجلوس على الباب الخلفي يتكرر يوميًا ذهابًا وإيابًا ولا واقي من الشمس.. عمال "نظافة شقراء" محمولون على الخطر بصندوق سيارة.. و"البلدية" تتفاعل).
كما نشرت تقريرًا آخر في 11 يوليو 2015 بعنوان: (مقطعا فيديو لنقل عمال بلدية شقراء في صناديق "قلاب الدينا") وثقت خلاله نقل عدد من عمال بلدية شقراء في صناديق مركباتهم من نوع "قلاب دينا" التابعة للبلدية مطالبة بإيجاد حل للمشكلة.
وقبله بيوم نشرت "سبق" بالصور انقلاب سيارة من نوع "دينا" تابعة لشركة تعمل في مجال النظافة، وتحمل في صندوقها 43 عاملاً؛ وذلك بعد سقوطها من أعلى كوبري على طريق المجمعة- الكويت، ونتج عن الحادث وفاة تسعة عمال وإصابة 34 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الملك خالد بالمجمعة، عن طريق الهلال الأحمر، وإسعافات الدفاع المدني.
يُذكر أن نقل الركاب في غير الأماكن المخصصة لهم في المركبة يعد مخالفة مرورية كما تنص المادة العاشرة من فئة المخالفات الثانية بنظام المرور، وفق "لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية".