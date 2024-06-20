منصة تعاونية لاستعراض الأبحاث.. "التخصصي" ينظم منتدى العلاجات المتقدمة في الرياض

ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه العلاجات الجينية والخلوية تطوراً ملحوظاً على مستوى العالم، حيث تم اعتماد أكثر من 30 علاجاً جينياً وخلوياً معدلاً جينياً للاستخدام السريري بحلول عام 2024. ويتوقع أن يشهد سوق العلاجات الخلوية والجينية العالمي نمواً هائلاً، إذ يتوقع تجاوزه لسوق الأدوية التقليدي ليصل إلى أكثر من 50 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2027، كما يُرجح استفادة أكثر من مليوني مريض من العلاج بالخلايا التائية خلال السنوات العشر المقبلة، مع وجود ما يزيد على ألف بحث سريري قيد التطوير حول العالم في هذا المجال.