"الفلك الدولي" يلتقط صورًا لنجم منفجر يقع في مجموعة العقرب

‏وأكد أن المرصد قام بإجراء أرصاد ضوئية للنجم، وأرسلت إلى الجهات الفلكية المعنية، مشيرًا إلى أن الجهات الفلكية المختصة طلبت من الراصدين من مختلف دول العالم رصدهُ بشكلْ مكثف خلال هذه الفترة، وتحديدًا الأرصاد الضوئية (Photometric) والأرصاد الطيفية (Spectroscopic).