"الفلك الدولي" يلتقط صورًا لنجم منفجر يقع في مجموعة العقرب

تمكن مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي من سماء الإمارات في التقاط صور لنجم منفجر (Nova) اكتشف قبل يومين ويقع في مجموعة العقرب.
وأكد المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي أن لمعان النجم الآن من القدر 7.8 (يُرى بالمناظير)، بعد أن كان من القدر 19.7 قبل انفجاره ( كان لا يُرى إلا بالتلسكوبات الكبيرة).
وأكد أن المرصد قام بإجراء أرصاد ضوئية للنجم، وأرسلت إلى الجهات الفلكية المعنية، مشيرًا إلى أن الجهات الفلكية المختصة طلبت من الراصدين من مختلف دول العالم رصدهُ بشكلْ مكثف خلال هذه الفترة، وتحديدًا الأرصاد الضوئية (Photometric) والأرصاد الطيفية (Spectroscopic).