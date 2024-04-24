أمير منطقة تبوك يتسلم شهادة اعتماد تبوك مدينة صحية من معالي وزير الصحة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم ، شهادة اعتماد تبوك مدينة صحية من معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بعد استيفائها معايير منظمة الصحة العالمية، وذلك نظير اجتيازها لـ80 معياراً من معايير منظمة الصحة العالمية، حيث تجاوزت مدينة تبوك الصحية التقييم النهائي وحصلت على شهادة الاعتماد الدولية، وذلك لما تميزت به من حدائق وأماكن ممارسة رياضة المشي وتعزيز الصحة من خلال المدارس ومراكز الرعاية الاولية.