الحجيج المتعجّلون يؤدّون طواف الوداع وسط استعدادات مكثفة بالمسجد الحرام

وجهزت الهيئة ‏⁧‫194 بابًا، و519 سلمًا، و194 مصعدًا كهربائيًّا، و33 ألف سجادة، و340 مصلى، و2800 متطوع، و883 وحدة تكييف، و4323 مروحه تهوية ورذاذ، و251 عربة كهربائية كبيرة، و8000 سماعة لنظام الصوت، و10 آلآف عربة يدوية، و50 لغة للإرشاد المكاني.